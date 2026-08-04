«Похоже на слухи»: Как россиян коснется платный въезд в Казахстан

Россию и Казахстан связывают экономические и туристические отношения, вряд ли страна введёт платный въезд для россиян, сказал НСН Дмитрий Арутюнов. Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в эфире НСН усомнился в том, что платный въезд в Казахстан затронет россиян, напомнив о тесных экономических и туристических связях двух стран.

Въезд в Казахстан может стать платным. С такой инициативой выступило МВД республики. Проект документа предусматривает оформление платных электронных разрешений на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом стоимость разрешения не уточняется. Полученные средства будут направлять на обслуживание и модернизацию инфраструктуры страны. Арутюнов усомнился в том, что для россиян въезд в Казахстан тоже станет платным.

«Я очень сомневаюсь, что это коснётся россиян. В плане поездок у нас больше деловых связей с Казахстаном, чем туристических. При этом многие россияне из приграничных регионов ездят в Казахстан — у нас довольно протяжённая граница. Кроме того, через Казахстан проходит немало бизнес‑потоков. Туристы часто ездят туда в горы, а сейчас набирают популярность поездки на Байконур, где проходят запуски ракет. У наших стран большая история экономических и туристических взаимоотношений. Иногда россияне летают через Алматы. Пока я рассматриваю новости о платном въезде в страну как слухи. Если такая мера и будет введена, то, скорее всего, для граждан государств, не входящих в ЕАЭС», — сказал собеседник НСН.

По его словам, цены на перелёты и проживание в Казахстане сопоставимы с расходами на путешествия по России, поэтому поездки в республику остаются доступными для туристов.

«Стоимость перелётов в Казахстан сопоставима с ценами на билеты по России — например, на рейсы в Омск (он находится недалеко от границы), на Алтай или к Байкалу. В Алматы сейчас много гостиниц высокого международного уровня — я бы сравнил их с московскими. Расходы на проживание примерно те же. Если ехать в другие города Казахстана, траты будут сопоставимы с теми, что возникают при поездках по российским регионам. В целом поездка обходится не очень дорого», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сказал НСН, что россияне продолжают отдыхать на пляжах, а в Сочи потянутся в бархатный и зимние месяцы, когда будут скидки или начнется горнолыжный сезон.