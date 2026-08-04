Россиян ждет необычное начало осени

Сентябрь 2026 года может стать продолжением летнего сезона во многих субъектах России. Как рассказал кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев, существенного похолодания в первые осенние недели не прогнозируется, однако не исключены дожди и шквалистый ветер, сообщает RT.

По словам специалиста, первая декада августа будет аномально жаркой, но во второй половине месяца под влиянием атлантических циклонов ожидается смена погоды: похолодание, ливни, грозы и усиление ветра. Такой неустойчивый характер погоды, вероятно, сохранится и в сентябре. Эксперт отметил, что начало осени во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето, но с периодическими осадками и порывистым ветром. Уверенного перехода к холодам в то же время пока не предвидится.

Наиболее непредсказуемым месяцем, по мнению Хитева, станет октябрь. Он предупредил, что теплые дни могут внезапно сменяться арктическими вторжениями, приносящими ночные заморозки.

Как сообщалось ранее, Гидрометцентр России объявил об установлении «оранжевого уровня погодной опасности в Москве на ближайшие двое суток.