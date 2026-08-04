«Лонгслив за 25 тысяч»: священник объяснил, может ли церковь продавать свой мерч

Крестовоздвиженский храм в Тверской области начал продавать свой мерч. Там выпустили коллекцию лонгсливов, футболок, платков и ювелирных украшений. Серебряный браслет стоит 100 тысяч рублей, лонгслив с портретом Николая II — 25 тысяч, а аромасвеча — больше пяти тысяч. Как утверждается на сайте, вся прибыль идет на реставрацию храма. «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко, может ли церковь продавать свой мерч и почему продукция такая дорогая.

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По его словам, церковные институции, такие как приходы и епархии — это юридическое лицо, которое содержит себя самостоятельно.

— Чтобы в храмах было тепло, чисто и безопасно, работали столовые для бедных и бездомных, существовала забота о прихожанах в больницах, нужны очень большие средства на содержание всей этой инфраструктуры, — отметил Ильяшенко.

Священник напомнил, что исторически при монастырях и приходах всегда существовали мастерские: кулинарные, пекарни, швейные, ювелирные.

— В этом нет ничего нового или предосудительного. Церковь благословляет честный труд, и такая деятельность вполне допустима, — заверил священник.

Церковная жизнь нуждается в содержании, и оно складывается из двух источников — добровольные пожертвования верующих и доходы от таких хозяйственных подразделений, пояснил собеседник «ВМ».

— Если люди готовы покупать такие вещи, чтобы поддержать храм, в этом нет греха. Главное, чтобы этот заработок был прозрачным и шел на заявленные социальные и храмовые нужды, — заключил Ильяшенко.

Верующие люди по всей России оставляют в приложениях отзывы на храмы и ставят им «оценки». В большинстве случаев церкви имеют хороший рейтинг, но среди отзывов встречаются и негативные. У некоторых прихожан возникали разногласия со служащими, жалобы на неудобное расположение храма, на очереди и расписание служб. Допустимо ли с религиозной точки зрения «оценивать» церкви и оставлять не только положительные отзывы, «Вечерней Москве» рассказал священник.