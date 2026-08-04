В Таиланде 6 августа простятся с убитыми россиянами

Прощание с убитыми в Таиланде россиянами Романом и Дианой пройдет 6 августа, во время церемонии также почтят память тайской семьи из трех человек, которая стала жертвой тех же преступников. Об этом ТАСС сообщили в окружении семьи.

Ранее 27 июля двое россиян, 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов, пропали в Паттайе. Ранним утром 26 июля они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позднее правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемых по делу, и, как сообщала полиция, они признались в убийстве россиян.

"В этот четверг, 6 августа, мы будем прощаться с нашими ребятами и не только с нашими ребятами. Мы хотим почтить память тайской семьи из трех человек, которых эти монстры тоже убили. Поэтому прощание будет с 10 утра и до самого заката на том месте, где сохранили память о ребятах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, желающие проститься могут принести цветы. "Диана особенно любила белые лилии, а Роман - красные розы", - отметил он.