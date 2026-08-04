В России ввели единые правила определения границ рыболовных участков

Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок определения границ рыболовных участков и уточняющий обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Ранее из-за отсутствия в законодательстве единого подхода при оформлении договоров и применения различных координатных систем для описания границ рыболовных участков регулярно возникали серьезные проблемы. В частности, были сложности с оформлением правонарушений и определением субъектов правонарушений, а также создавалась почва для хозяйственных споров между владельцами соседних участков. Кроме того, осложнялся процесс оформления изменений границ рыболовных участков, связанных со смещением русел рек и сменой местоположения водных объектов и их береговых линий.

Новый закон приводит условия договоров пользования рыболовными участками к единым параметрам и позволяет описывать границы участков с использованием национальных систем координат, предусмотренных действующим законодательством в сфере геодезии и картографии.

Кроме того, закон уточняет обязательства по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Ранее из-за неравномерного распределения воспроизводственных мощностей на территории РФ технически невозможно обеспечить воспроизводство во всех водоемах. Также не было возможности для проведения необходимых научных исследований на всех водоемах для подготовки рекомендаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Согласно новым правилам, пользователи должны осуществлять искусственное восстановление популяции анадромных видов рыб лишь на участках, выделенных на внутреннем водном объекте, где искусственное воспроизводство обеспечивается федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росрыболовству.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.