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Путин посмертно наградил главного инженера Запорожской АЭС орденом Мужества

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева орденом Мужества.

Путин посмертно наградил главного инженера Запорожской АЭС орденом Мужества
© РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Яковлев удостоен государственной награды «за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга».

Ранее Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера Запорожской АЭС и его водителя.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера станции и его водителя.