Путин посмертно наградил главного инженера Запорожской АЭС орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева орденом Мужества.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Яковлев удостоен государственной награды «за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга».

Ранее Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера Запорожской АЭС и его водителя.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера станции и его водителя.