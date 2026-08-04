Путин присвоил звание Героя Труда главе Курчатовского института

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главе НИЦ "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку. Текст указа о награждении опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

"За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Ковальчуку Михаилу Валентиновичу - президенту федерального государственного бюджетного учре6ждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", город Москва", - говорится в указе.