Григорий Заславский освобожден от должности ректора ГИТИСа

Заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский освобожден от должности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.

Там уточнили, что Заславский покинул пост по собственному желанию. Его заявление подписала министр культуры Ольга Любимова.

О дальнейших назначениях станет известно позже, добавили в пресс-службе. На данный момент исполняющим обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова.

Ранее актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом он продолжил возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен актер Сергей Безруков.