В России по итогам первого полугодия заменили более 5 тыс. лифтов

Свыше 5 тыс. лифтов заменили в России по итогам первого полугодия 2026 года, говорится в сообщении Минстроя РФ.

"Работа по обновлению лифтового оборудования в многоквартирных домах ведется в рамках региональных программ капитального ремонта. По итогам шести месяцев 2026 года в России заменили около 5,3 тыс. лифтов", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, в числе регионов, где эта работа идет наиболее активно, - Москва: там заменено почти 2,5 тыс. лифтов.

В лидерах по этому показателю также Мурманская область - 318 лифтов, республика Мордовия - 199 лифтов, Удмуртская республика - 142 лифта, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 112 лифтов.

За полгода в России капитально отремонтировали порядка 8,5 тыс. многоквартирных домов общей площадью 36,7 млн кв. м, в которых проживает 1,4 млн человек.