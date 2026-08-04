Путин подписал закон о выдворении иностранцев еще более чем по 20 статьям КоАП

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в два раза перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев. В их числе участие в несанкционированных митингах, дискредитация Вооруженных сил РФ и хулиганство.

Сразу в нескольких статьях Кодекса РФ об административных правонарушениях вводятся отдельные положения со штрафами и наказанием в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем. До начала действия данных норм выдворение предусмотрено за нарушение 22 статьей КоАП, теперь их число увеличится до 45.

Так, выдворять иностранных граждан начнут за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ. Кроме того, административное выдворение будет ожидать иностранцев за нарушение требований режима ЧС, КТО или военного положения, стрельбу в неположенных местах, создание помех движению транспорта, неповиновение правоохранительным органам, мелкое хулиганство, дискриминацию и неповиновение на границе.

Выдворять мигрантов теперь начнут и за правонарушения, связанные с экстремизмом и деструктивной информацией. В частности, это наказание предусмотрено за осквернение религиозных символов, возбуждение ненависти или вражды, пропаганду экстремистской или нацисткой символики, производство и распространение экстремистских материалов, использование аудиовизуальных сервисов для распространения призывов к терроризму и за злоупотребления свободой СМИ для распространения опасной информации.

Законом также повышаются штрафы за отдельные правонарушения, в том числе за нарушение правил пересечения границы РФ, правил въезда в страну и режима пребывания, незаконную работу иностранцев в России и незаконный прием мигрантов на работу. Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.