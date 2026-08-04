В Москве заметили пылесосящего дорогу мужчину

В Москве заметили мужчину, пылесосящего дорогу. На это обратил внимание Telegram-канал «Москвач».

По его данным, рабочий пылесосил дорожное полотно в районе Патриарших прудов. Источник опубликовал кадры, на которых запечатлен процесс уборки улицы.

«Пылесосить дороги начали на Патриарших», — говорится в публикации.

Других подробностей не приводится.

Ранее «Мослента» сообщала, что портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) забрендировал 1000 автомобилей BelkaCar в рамках офлайн-кампании в Москве, чтобы рассказать о своих умных сервисах.