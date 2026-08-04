После того как Павла Дурова* внесли в российский перечень террористов и экстремистов, вокруг его донорской программы поднялась волна обсуждений. Женщины задаются вопросом: сперма Дурова* - всё?

И вдруг нашелся человек, готовый занять его место. Шоумен из Казани Олег Лихачев называет себя «легендарным донором спермы № 32» и «предводителем доноров спермы России». Мужчина заявил, что готов предоставить клинике свой биоматериал и ждет предложений.

30 июля Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. До этого одна столичная клиника предлагала женщинам бесплатное ЭКО с использованием донорской спермы предпринимателя. На сайте клиники говорится, что Дуров* компенсирует расходы по таким программам. Ранее сам основатель Telegram рассказывал, что благодаря донорству у него может быть более 100 биологических детей в 12 странах.

Пока одни гадают, можно ли теперь рожать от Дурова*, другие предлагают «импортозамещение» - хотя это не совсем верно, так как импортом тут и не пахнет. Кандидатом на вакантное место оказался Олег Лихачев, который в свое время рассказывал «МК», что был донором спермы и пытался найти своих биологических детей.

Мы снова связались с мужчиной.

- Вы уже обратились в клинику, где была сперма Дурова*? Что вам ответили?

- Да, обратился, но ответа пока не получил. Позвонил, оператор сказала, что программа Павла Дурова* действует и никаких блокировок его программы не было, несмотря на обвинения в экстремизме. Номер руководства мне не дали, сказали ждать ответа.

- Зачем вам занимать чужое место?

- Потому что я первый медийный донор и предводитель доноров спермы России. Меня не устраивает то, что Дуров* благодаря своим связям и деньгам выдал мои идеи за свой эксклюзив. Пользуясь случаем, я обращаюсь к Дурову* и прошу его со всем уважением ко мне, как к предводителю доноров спермы России, посодействовать в продвижении моего биологического материала в клинике, раз уж он их финансирует.

- Ранее вы мне рассказывали, что сдавали сперму 140 раз. Это было давно? Сколько вам тогда было лет?

- В 1999-2000 годах я сдал биологический материал 140 раз! Мне тогда было 25 лет, я учился в консерватории. Дело было в казанском Центре планирования семьи. Скажу вам, это большой труд! С самого начала мои психофизические характеристики приобрели большую популярность у клиенток ЦПС, поэтому приходилось работать больше, чем необходимо. Это сейчас донор может сдать один раз, и его семя будут использовать неоднократно.

Лихачеву 51 год. Но возраст не мешает ему думать о возвращении в донорскую сферу.

- Я недавно женился на молодой художнице и актрисе, у меня родился третий официальный сын. Ему 1 год и 8 месяцев. Этот факт подтверждает активность сперматозоидов, несмотря на ограничения донорской деятельности до 35 лет. Я играю в футбол, катаюсь на коньках и занимаюсь в тренажерке.

- Когда последний раз были донором?

- В 2000 году.

Лихачев предполагает, что у него может быть до 70 биологических детей. Несколько раз он пытался выйти на их семьи через телевидение.

- Я участвовал в ток-шоу и в эфире обращался к матерям моих биологических детей с предложением познакомить меня с ними. Конечно, только если это знакомство не будет иметь никаких отрицательных последствий для их семей. Пока тишина. Но, может, сейчас прочитают.

Лихачев даже уточняет данные, по которым его теоретически могли бы узнать: «Работал в ЦПС Казани с 13 апреля 1999 года по июнь 2000 года. Рост 180 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серо-голубые, был худощавым».

- Отбор доноров раньше был строгий? Или принимали всех?

- Отбор всегда был строгим. Это вам не доноры крови. Я прошел сложные процедуры генетического, физического и психического соответствия потенциальной деятельности. Из 100 человек отбирали двух. Кстати, с учетом моей генетики дети должны обладать творческой харизмой.

- В «обойму» моих близких родственников входят директор и режиссер драматического театра, военком города, актер, киноактер, поэтесса, преподаватели немецкого языка, филологии, физкультуры и истории, художник, зубной врач, директор и завуч школы.

По словам Лихачева, никаких почестей за донорство ему тогда не полагалось.

- Вообще никаких льгот и привилегий! Более того - живи и молчи в тряпочку. В мое время доноры часто сдавали материал по два раза в неделю. Я - по три, потому что был популярен у заказчиц. Сейчас, вроде, один раз человек сдал и всё.

- Вы понимаете, почему женщины могли хотеть ребенка именно от такого донора, как Дуров*? Он богатый, успешный, известный. Что можете предложить вы?

- Могу предложить многогранную генетику, подкрепленную свершениями в творческой области! Я первый поющий и говорящий во всеуслышание донор, разыскивающий своих детей. А не Дуров*! Думаю, этого достаточно на претензию быть предводителем доноров семени России.

Дальше собеседник перечисляет свои достижения.

- Я первый поющий и говорящий донор семени, кинувший клич на розыск 70 биологических детей. Первый поэт-песенник, написавший серьезный текст на траурный марш Шопена и спевший его. Рекордсмен Книги рекордов России как девятикратный первокурсник. Основатель поджанра патриотической песни «политическая эксцентрика».

Также Лихачев напоминает, что участвовал во множестве федеральных шоу.

- Вы называете себя «легендарным донором спермы № 32»? Что это за номер?

- Это мой донорский номер. Я был донором номер 32. А легендарный, потому что первый заговорил об этом публично, стал искать детей и поднял тему донорства на федеральный уровень.

Правда, именно из-за такой публичности брак Лихачева распался.

- После того как жена узнала, что вы донор, она ушла?

- Первая жена с самого начала знала и относилась терпимо к моим достижениям, потому что это было до неё. Но после моего обращения в «Жди меня», телепередачи «ДНК» и объявления о розыске детей не выдержала.

- А нынешняя жена как к этому относится?

- Последняя жена сказала: «Без разницы, иди сдавай! Ты уже сдавал, опыт есть, ничего не меняется».

В конце разговора Олег Лихачев неожиданно расширяет тему. И предлагает учредить в России особое звание.

- Прошу Государственную Думу привнести в законодательство законопроект, позволяющий донорам семени, сдавшим биологический материал более 100 раз, присваивать звание «Почетный донор спермы России» и учреждать пенсию и другие льготы за весомый вклад в демографический рост России.

Пока ответа от клиники Лихачев не получил. Но уже готов выйти на замену Дурову*.

- Жду предложений, - резюмирует мужчина.

*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга