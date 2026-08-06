ВЦИОМ узнал отношение россиян к риску

Подавляющее большинство опрошенных россиян (77%) относят себя к людям осторожным, тогда как готовым к оправданному риску считает себя лишь каждый пятый. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

"20% россиян говорят, что не боятся оправданного риска, но 77% относят себя к людям осторожным", - говорится в сообщении на сайте центра.

Эксперты отмечают, мужчины чаще готовы примерить на себя образ человека, способного рискнуть, тогда как женщины заметно сильнее ориентированы на предсказуемость и безопасность. Наиболее открыты к риску самые молодые россияне, наиболее осторожны представители старшего поколения.

В вопросах занятости россияне почти единодушно выбирают гарантированный доход вместо призрачной возможности более высокого заработка. 88% будут советовать близкому выбрать работу с гарантированной зарплатой вместо той, которая может принести больший доход, а может и нет.

Аналитики также отмечают, что россияне не готовы и "играть" с деньгами, 87% предпочтут получить деньги сразу, чем рискнуть ради удвоенного выигрыша.

Опрос проводился 12 июля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.