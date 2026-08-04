Российские школы призвали полностью перевести на электронные учебники

В России следует разработать программу поэтапного перехода всей системы среднего образования на электронные учебники – это избавит детей от необходимости носить с собой тяжелые рюкзаки, набитые книгами. Такую инициативу глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин направил в Минпросвещения РФ.

В то же время врач-офтальмолог Татьяна Шилова отметила, что не все гаджеты подходят для учебы – например, смартфон не рекомендуется использовать для длительного чтения учебных материалов. Это связано с тем, что текст должен быть написан нормальным шрифтом, не вынуждающим склоняться к экрану, а поверхность для чтения должна быть без бликов и с равномерным освещением. При этом расстояние до планшета должно быть не менее 30–40 см.