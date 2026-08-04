В Санкт-Петербурге состоится официальная вечеринка Пикника Афиши x Сбер

Афиши соберутся в Санкт-Петербурге на Измайловском бульваре, чтобы дать финальный старт обратному отсчету до главного музыкального события лета в Северной столице.

© Гастропекарня "Текстура"

Препати «Пикника» пройдет в пространстве эстетской гастропекарни «Текстура», расположенной на территории апарт-отеля Well. Здесь можно первыми погрузиться в атмосферу грядущего фестиваля, услышать авторские музыкальные сеты и ощутить невский вайб с ароматом спешелти-кофе.

Гостей вечеринки ждет тонкая игра в гастрономические ассоциации. Организаторы убеждены: аромат свежей выпечки – это такой же неотъемлемый символ культурной столицы, как белые ночи. Именно поэтому в приветственной зоне гостей будут встречать знаменитые булки от «Текстуры». Петербургские традиции и качественная выпечка идеально рифмуются с духом самого фестиваля, где в этом году гастрономическим экспериментам уделено особое внимание – посетителей «Пикника» ждут целых шесть фудкортов с изысканным разнообразием блюд и кухонь.

За музыкальную атмосферу на препати будут отвечать резиденты и друзья фестиваля – диджей-сеты от шоукейса ДОБРО и живое акустическое выступление фолк-группы Сетлерс. В этом году на Пикнике Афиши впервые будет представлена электронная сцена, открытие которой доверят именно музыкантам лейбла ДОБРО.

Расписание вечеринки:

18:00–19:00 – Антон Мо и Синдикрошка,

19:00–20:00 – Диджей Круг,

20:00–21:00 – Инер и Оюна,

21:00–21:30 – Сетлерс (live).

Препати в гастропекарне «Текстура» – это эксклюзивная возможность поймать фестивальное настроение в камерной атмосфере. Мероприятие закрытое, вход — по регистрации.

Адрес: гастропекарня «Текстура», Измайловский бул., д. 1, к. 2 (апарт-отель Well).

До Пикника Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге остались считанные дни. Фестиваль состоится уже 8 августа на Елагином острове, собрав на пяти сценах десятки топовых артистов – от FEDUK и ЛСП до перспективных новичков и электронных шоукейсов.

Билеты на фестиваль можно купить на официальном сайте.