Россияне переключились на островные государства для получения ВНЖ

Россияне стали больше обращать внимание на второе гражданство и вид на жительство (ВНЖ) в островных государствах, включая Маврикий, республику Наоэро (бывший Науру), Вануату и Сан-Томе и Принсипи. По итогам первого полугодия 2026-го интерес к подобным программам увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердил в разговоре с РБК сооснователь сервиса по подбору недвижимости за рубежом Tranio Михаил Буланов.

Наибольшим спросом пользуются Вануату и Сан-Томе и Принсипи, добавляет Буланов. В отчете консалтинговой компании Intermark Real Estate, с которым ознакомился РБК, говорится, что число сделок по Вануату выросло втрое в годовом выражении, а спрос на программы в Сан-Томе и Принсипи, стартовавшие лишь в конце 2025 года, уже сравним по объему с интересом к Вануату. Это также подтверждает озвученную выше тенденцию.

Раньше «география» для получения вторых паспортов у россиян была шире, и особый интерес вызывали страны Карибского бассейна, но сейчас далеко не все государства принимают заявки от граждан РФ, а потому спрос логично смещается в сторону альтернативных локаций, объясняет основатель LWM Consulting и LWM Estate Ленара Рахманова. Не последнюю роль в выборе островных государств — Вануату и Сан-Томе и Принсипи — играет простота получения гражданства: этот процесс заметно облегчают открытие счета или покупка недвижимости в указанных юрисдикциях.

Наконец, у островных государств есть еще одно преимущество — сравнительно небольшая (по сравнению с другими странами — FM) стоимость получения гражданства, добавляет Рахманов.

В заключение он предупреждает: «привилегии» для владельцев паспортов или ВНЖ меняются под влиянием политики и приводит в пример закрытие безвизового режима с Великобританией для держателей паспортов Вануату. Поэтому оценивать привлекательность того или иного паспорта исключительно с точки зрения того, сколько безвизовых стран доступно его владельцам на сегодняшний день, неправильно, резюмирует эксперт.