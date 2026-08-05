Бойцу СВО пришлось доказывать в суде, что он живой

Советский районный суд Омска признал живым 29-летнего участника специальной военной операции.

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Получивший тяжелые травмы ветеран СВО находился в Омске на реабилитации, когда ему пришло уведомление на сайте госуслуг о блокировке его банковских карт и учетной записи. В качестве причины была указана смерть владельца персональных данных. Обескураженный омич лично явился в банк, но там ничем помочь не смогли.

"Ничего не можем поделать, вы умерли", - развели руками специалисты.

В результате ветеран фактически остался без средств к существованию. Ему заблокировали выплату пенсии по инвалидности, он не мог снять деньги со вклада и заниматься восстановлением здоровья. Водительские права омича также оказались аннулированы.

В органах государственной власти решить проблему мужчины также не смогли и посоветовали обращаться в суд. А как туда обратишься, если паспорт недействительный и по документам тебя не существует?

Тогда ветеран пришел на прием в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что в войсковой части неправильно идентифицировали личность погибшего.

"Данные заявителя были ошибочно внесены войсковой частью вместо неизвестного лица, - пояснила "РГ" заместитель прокурора Советского округа Омска Ольга Арефьева. - Нарушения повлекли внесение в справку о смерти недостоверных сведений. На основании представленного документа органом записи актов гражданского состояния произведена государственная регистрация смерти живого человека".

В интересах бойца прокуратура обратилась в суд. Суд обязал ЗАГС признать недействительным свидетельство о смерти омича и аннулировать соответствующую актовую запись. Затем бойцу предстоит восстановление документов, что займет не один месяц.