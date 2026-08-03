Ожидание въезда в Россию из Польши достигло 19 часов

Автовладельцы, желающие въехать на территорию России со стороны Польши, вынуждены простаивать на границе по 18–19 часов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Калининградской областной таможни.

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"Из-за усиления в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне (МАПП "Мамоново-2") наблюдается скопление легковых транспортных средств", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что на участке границы с Литвой (МАПП "Чернышевское") по направлению въезда в Россию автомобили на нейтральной полосе отсутствуют, пять машин проходят оформление в пункте пропуска. Из-за роста пассажиропотока на российско-польском направлении зафиксирован его переток в пункты "Чернышевское" и "Багратионовск".

Несмотря на это, сотрудники Калининградской таможни работают в штатном режиме, оформление происходит без задержек. Для проверок задействованы все автомобильные полосы.

Ранее МВД Эстонии сообщило о бессрочном продлении ограничений на пунктах пропуска на границе с РФ. Уточнялось, что все КПП продолжат работать 12 часов в сутки – с 07:00 до 19:00. Кроме того, на 12-часовой график перейдут железнодорожные пункты пропуска.