В России промаркируют книгу "Заводной апельсин"

Книга американского писателя Энтони Берджесса "Заводной апельсин" будет промаркирована в России, согласно закону о наркотических средствах. Это следует из обновленного отраслевого переченя книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальной маркировке Российского книжного союза (РКС), выяснил корреспондент ТАСС.

Кроме того, в числе книг, подлежащих маркировке, несколько произведений Стивена Кинга - "Доктор Сон", "Ночные кошмары и фантастические видения"; "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта; "Удушье", "Рождение звука" Чака Паланика, а также "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "Аполло" Виктора Пелевина и другие.

Ранее на сайте Российского книжного союза появился отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке. Тогда в него вошло около 1 тыс. произведений. Список пополняется еженедельно. В перечне - произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной. Среди зарубежных авторов - Стивен Кинг, Карлос Кастанеда и Чак Паланик. Встречаются имена Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека, Даниеля Киза.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью. Перечень РКС носит публичный характер и используется издателями, книжными магазинами, библиотеками и другими участниками рынка для единообразного соблюдения закона. Книги включаются в него по заявлению правообладателей при подтверждении наличия соответствующего контента.