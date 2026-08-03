Звезда «Маленькой Веры» Соколов сообщил о смерти друга

Актер попрощался с близким другом и известным благотворителем Андреем Чижиком. Для Соколова это огромная потеря.

Актер Андрей Соколов поделился горестной новостью. Ушел из жизни бизнесмен и благотворитель Андрей Чижик, с которым звезда «Маленькой Веры» дружил долгие годы.

«Мой дорогой друг, кум, брат... Чижик Андрей Станиславович. 62 года... Ни о чем... Человек-вселенная, человек-пароход, ЧЕЛОВЕК... Сегодня его не стало. Мы потеряли эпоху... Осиротели... Еще одна пустота в сердце», — написал Соколов.

Чижик широко известен в области искусства. Бизнесмен занимался установкой памятников Петру I, Александру I и Николаю I на территории Чехии. Также его стараниями были воздвигнуты памятники Александру Пушкину в Греции и на Кубе. Помимо этого Андрей Станиславович помогал восстанавливать разрушенные храмы и монастыри во всем мире.

Благотворитель имел государственные награды — три ордена Русской православной церкви, а также он был посвящен в рыцари Ордена Святых Константина и Елены.

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