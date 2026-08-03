Россиянам назвали повод не купаться в фонтанах

Купание в фонтанах небезопасно в том числе из-за распространения инфекций. О рисках популярного в России увеселительного мероприятия «Газете.Ru» рассказал кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

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Фонтан является рассадником инфекций, поскольку вода в нем эксплуатируется в замкнутом цикле: одна и та же вода циркулирует в нем неделями, нагреваясь солнечными лучами. Помимо жары, распространению бактерий способствуют биопленки, образующиеся на внутренней поверхности труб и форсунок. Такие биопленки состоят из микроорганизмов и, будучи защищены внеклеточными компонентами, служат барьером для хлора и ультрафиолетового излучения. Солнечный свет обеззаразить воду не может, поскольку в фонтане она постоянно перемешивается, а лучи проникают в глубину лишь на несколько сантиметров.

В результате в фонтане вольготно размножаются опасные для человека микроорганизмы — и если в пруду или озерах ими питались бы патогенные бактерии, то в фонтанах ничто не сдерживает их рост.

Среди живущих в фонтанах бактерий ученый назвал кишечную палочку и энтерококки. При ослабленном иммунитете они могут спровоцировать острый гастроэнтерит, симптомы которого можно будет заметить уже спустя 6-12 часов после купания. Кроме того, в фонтане обитает бактерия легионелла — возбудитель тяжелой формы пневмонии. Принцип работы фонтана только помогает ее распространению, объясняет биотехнолог. Насосное оборудование создает мельчайший водяной аэрозоль, который поднимает в воздух крошечные капли диаметром до пяти микрон. Благодаря таким габаритам возбудителям пневмонии легче проникнуть в альвеолы, минуя естественные защитные барьеры дыхательных путей. Вдобавок в фонтане можно подхватить синегнойную палочку, которая может стать причиной гнойного дерматита, фолликулита и наружного отита.

Купаться в неположенных местах опасно для здоровья. В частности, так называемый «зуд купальщика» можно подхватить в водоемах, где обитают птицы. Церкариоз возникает при контакте кожи с личинками гельминтов водоплавающих птиц и, помимо зуда, провоцирует покраснения на коже, мелкие волдыри и аллергическую реакцию.