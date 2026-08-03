Надеждин* покинул Россию

Политик Борис Надеждин* эмигрировал во Францию.

Об этом в понедельник, 3 августа, он сообщил в личном блоге.

— Сейчас надо осмотреть, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах, — рассказал политик.

До этого политика оштрафовали на одну тысячу рублей по возбужденному в отношении него уголовному делу о демонстрации экстремистской символики. Решение было вынесено Долгопрудненским городским судом.

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Борис Надеждин* был признан иностранным агентом 10 июля. Некоторое время спустя его задержали. Поводом для дела стала ссылка в соцсетях политика на видео с фотографией Алексея Навального**. Позже Надеждина* отпустили из полиции.

Еще в 2024 году Надеждин* выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива». Однако Центральная избирательная комиссия не допустила его до регистрации, объяснив это большим количество брака в собранных подписях. Он безуспешно пытался оспорить это решение в суде.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.

**Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.