Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян в личном блоге поделилась подробностями воспитания своих детей после смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Так, Симоньян не сторонница выделять своим детям деньги на карманные расходы. По ее словам, они не просят многого.

— Я не понимаю, зачем они (деньги, — прим. «ВМ») им нужны. Если они еще маленькие: старшей только исполняется тринадцать. Им совершенно незачем где-то бывать, где они должны купить себе что-то сами. Если им что-то нужно или чего-то хочется, мы, конечно, им это покупаем. Мы с Тиграном — обеспеченные люди, — рассказала журналистка.

Также Симоньян поделилась, что ее дочь Марьяна мечтает получить в подарок на день рождения энциклопедию о космосе. По словам медиаменеджера, девочку интересуют тайны Вселенной.

— Меня умиляют и радуют запросы наших детей. Посмотрите, что Марьяна попросила у всех родственников в качестве подарков на тринадцатилетие, — отметила Симоньян в своем Telegram-канале.

Недавно Симоньян рассказала, что совмещает работу и лечение онкологического заболевания, а также ухаживает за детьми. Она отметила, что не считает себя счастливой после смерти мужа. При этом журналистка добавила, что «полна сил», и поблагодарила Бога за это.

Также журналистка призналась, что один ее ребенок неизлечимо болен. Она уточнила, что об этом стало известно в тот период, когда ее муж Тигран Кеосаян находился в коме.