«Афиша Daily» рассказала, сколько кинокритиков пишут тексты с помощью ИИ

Опрос профессионалов индустрии показал, как нейросети уже меняют кинотексты.

На «Афише Daily» вышел специальный материал кинокритика Тимура Алиева о том, как российские киножурналисты используют искусственный интеллект в работе. Он провел адресный опрос среди более 100 авторов и редакторов медиа о кино и собрал мнения о том, где проходит граница между рутинным пересказом и авторским высказыванием.

В тексте обсуждается не только статистика использования ИИ, но и конкретные истории: от кейсов с сгенерированными материалами, которые приводят к конфликтам в редакциях, до этических «красных линий» и опасений, что конвейерный подход вытеснит живую критику. Оказалось, что уже 52% авторов используют нейросети при подготовке материалов, но большинство (35%) – в целях сбора фактуры. Полный текст исследования и подробные цифры опроса доступны на сайте издания.

Тимур Алиев, кинокритик, автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости»:

«Разговор про ИИ в критике и киножурналистике, кажется, назревал давно. Вот слышишь шутку, что скоро всех заменят нейросети. Вот узнаешь, что длинное тире, оказывается, один из главных признаков GPT-генерации. Сталкиваешься с автором, с которым больше не работают из-за ИИ-рецензий. Судя по результатам опроса, основной вектор использования ИИ – не генерация текстов о кино, а ее рутинные элементы. Но что если это первый шаг к полноценному ИИ-автору? Сегодня чат-бот расшифровывает по ролям интервью, ”разгоняет” идеи материалов и набрасывает план будущего текста, помогая кому-то преодолевать “страх белого листа”. А что будет завтра? Станем ли мы свидетелями возникновения РоманAI Волобуева или ЛидИИ Масловой? Реально ли они нас заменят? Так много вопросов и (пока) так мало ответов».

Исследование продолжает серию спецпроектов «Афиши Daily» о кино: ранее в этом году вышел большой материал с топом российских фильмов последних десятилетий, собранный по итогам опроса 100 кинокритиков, который вызвал широкую волну обсуждений в профессиональной среде и медиа. Весной «Афиша Daily» совместно с издательством «Бомбора» выпустила свою первую книгу от редакционных критиков – «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности», основанную на интервью с режиссерами, переосмысляющими границы кинематографа. Также совместно с «Каро.Арт» проходят киноклубы «Афиши Daily» с обсуждением командой издания громких премьер.