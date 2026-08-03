Онищенко оценил риск завоза вируса Бурбон в Россию

Завоз и распространение вируса Бурбон в России является маловероятным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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Ранее Роспотребнадзор заявил о выявлении в Нью-Йорке случая инфицирования редким вирусом Бурбон — клещевой инфекцией, против которой вакцины пока не существует. При этом информации о циркулировании в России вируса нет.

«Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая. Поэтому давайте понаблюдаем, с высокой вероятностью распространения он не получит», — заявил Онищенко.

Он добавил, что риск завоза в Россию клеща-переносчика маловероятен еще и по той причине, что россияне редко посещают Штаты.

Как ранее сообщалось, среди симптомов заражения вирусом есть температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, сыпь, тошнота и рвота. Его переносчиком считается клещ «одинокая звезда».