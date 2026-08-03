Назван многомиллионный заработок жены Юрия Дудя* в Барселоне

Жена журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) Ольга получила минимум 9 миллионов рублей с бизнеса в Барселоне после начала специальной военной операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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По данным издания, Ольга Дудь является совладельцем языковой школы Freeda. Отмечается, что учреждение предоставляет услуги релокантам, которые хотят обучиться языку страны, в которую эмигрировали. Жена журналиста выкупила долю в компании в августе 2022 года.

Как утверждает SHOT, Юрий Дудь рекламировал школу жены в своих роликах.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России.

Юрий Дудь на данный момент проживает в Испании. В июне 2025-го он заявил, что в стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов