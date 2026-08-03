Август в некоторых регионах РФ может быть теплее нормы

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала "Интерфакс", что среднемесячная температура воздуха в августе в некоторых регионах РФ может быть выше или около нормы. Отмечается, что температура на 1°C выше нормы ожидается в Республике Коми, в Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Кроме того, теплее нормы будет и в азиатской части России - на Урале, в Сибири, на юге Амурской области, в Приморье и Хабаровском крае. Макарова добавила, что на остальной территории России в августе ожидается температура в районе средних многолетних значений. Меньше всего осадков ожидается в Оренбургской и Саратовской областях, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Якутии.

Избыточные осадки возможны в Пермском крае, на востоке Северо-Западного федерального округа, в Забайкальском крае, в Бурятии, на западе Урала, на севере Амурской и Магаданской областей, а также на северо-западе Камчатского края. Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что воскресенье с температурой в +30,6°C стало самым жарким днем с начала этого года в Москве.

До этого на некоторые районы столицы и Подмосковья обрушился ливень. Сильный дождь начался на севере города, а также в Балашихе. В некоторых районах была гроза. Из-за осадков улицы местами затопило, а видимость на дорогах ухудшилась.