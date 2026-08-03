В МВД рассказали, что нельзя публиковать в соцсетях

Граждан призывают не раскрывать адрес, место учёбы и состав семьи, так как эти сведения используют вербовщики.

Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники собирают личную информацию в соцсетях для построения портрета жертвы.

Гражданам рекомендовали воздержаться от публикации подробностей о месте работы, учёбы и адресе проживания. Не стоит делиться сведениями о семье и близких.

Также не следует высказывать в открытых источниках и чатах свои взгляды и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Полиция советует проверять профиль собеседника, выяснять, когда и где зарегистрирован аккаунт.

Сообщения от неизвестных лучше оставлять без ответа, а при подозрительной активности включать «чёрный список» и уведомлять модераторов соцсети.

26 июня в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Дагестане подростка, который создал и администрировал крупнейшее международное сообщество приверженцев террористических организаций.