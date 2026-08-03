Рейсы в Нижнем Новгороде перевели на режим согласования

Аэропорт Нижнего Новгорода временно перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами, возможны корректировки в расписании.

Об этом сообщила Росавиация.

Как уточнили в ведомстве, воздушные суда принимаются и отправляются только по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло. Возможны корректировки в расписании.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Кургана.