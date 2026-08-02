Умер петербургский художник Павел Еськов

Российский художник Павел Еськов скончался в возрасте 45 лет. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников.

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Представители организации добавили, что петербургского живописца не стало 30 июля, причина смерти не уточняется.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года — Павел Васильевич Еськов (1981–2026), — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с Еськовым сообщат дополнительно, отметила пресс-служба в соцсети «ВКонтакте».

Павел Еськов родился в Ленинграде. Деятель искусства участвовал в более 100 выставках, был лауреатом многих конкурсов, а также преподавал живопись.