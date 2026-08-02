Мать погибших в Таиланде брата и сестры прокомментровала трагедию

Мать погибших в Таиланде молодых россиян Дианы и Романа рассказала, что завтра ей предстоит опознание тел и прощание с детьми. Женщина до сих пор не верит, что все это произошло в реальности, сообщает kp.ru

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Мать погибших, Зарина Назимова рассказала журналистам, что ее пока не пускали на опознание тел детей.

«Мне еще не разрешили лично увидеть их. Но полиция утверждает, что это мои дети. Продолжаю ждать момента, когда смогу увидеть их сама…Завтра состоится официальное опознание и я смогу забрать их», — рассказала Назимова.

По ее словам, прощание с Дианой и Ромой пройдет завтра, 3 августа.

Двое местных жителей уже дали признательные показания. Преступники утверждают, что хотели отнять у молодых россиян арендованный мотоцикл. Но те не уступили. Тогда Рому застрелили на месте из огнестрельного оружия, а Диану забили до смерти.

Назимова говорит, что преступники были одеты в полицейскую одежду, когда преследовали Диану и Рому. Поэтому ребята не чувствовали опасности.

«По материалам следствия, один из них ногой толкнул мотоцикл, на котором сидела Диана. Это было не случайное падение. Байк был сбит намеренно. Я не знаю, что чувствовал в тот момент мой сын. Но, как мать, я думаю, что он попытался защитить свою сестру. И практически сразу на него надели наручники», — рассказала Назимова.

Мать говорит, что находится в стадии отрицания, и не верит, что все это произошло с ее детьми:

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«Не верю. Это сон или мы в кино…»

Тела 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Ромы нашли возле горы Кхао Чи Чан. Подозреваемые указали на место захоронения жертв. Также в лесном массиве полицейские обнаружили тайскую семью из трех человек. По версии следствия, преступники убили их в начале июля 2026 года.

Жители Таиланда потребовали смертной казни для преступников.