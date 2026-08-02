В регионе РФ из-за атаки БПЛА отменили концерт в честь Дня города

Омская область находится под ударами дронов, силы ПВО отражают атаку. Из-за мер безопасности отменен вечерний концерт в честь Дня города. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Сегодня в Омске отмечают День города, на Соборной площади был запланирован концерт. Однако планы пришлось поменять из-за дроновой атаки.

«Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади», — написал губернатор.

Хоценко попросил горожан и гостей города соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

В 2026 году Омск отмечает 310-летний юбилей. Празднования проходят с 31 июля по 2 августа.