В Татарстане строят парк «Туганленд» в духе «Диснейленда»

В Татарстане планируют создать развлекательную зону «Туганленд», которая, по замыслу авторов, должна стать туристическим центром международного уровня. Об этом сообщил создатель проекта «Туган Батыр» Радик Абдрахманов.

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Основой проекта стал персонаж Туган Батыр, которого разработчики представляют как современного богатыря, путешествующего по миру, знакомящегося с героями разных регионов и находящего друзей в разных странах.

Создатели отмечают, что имя героя должно быть близко тюркским и восточным народам, а сам образ отражает идеи единства и культурного взаимодействия.

История о Туган Батыре уже переведена на арабский, турецкий, английский и китайский языки.

— Ту энергию наших предков, то, что мы закладываем в основу нашего проекта, мы хотим распространять не только в нашей стране, в нашей республике, но и на всей планете, — отметил Абдрахманов в беседе с «Татар-информ».

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что в Москве в ближайшие два-три года на базе кинопарка «Москино» может появиться масштабный развлекательный комплекс с экскурсиями по съемочным площадкам и кинодекорациям.