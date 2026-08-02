В Татарстане строят парк «Туганленд» в духе «Диснейленда»
В Татарстане планируют создать развлекательную зону «Туганленд», которая, по замыслу авторов, должна стать туристическим центром международного уровня. Об этом сообщил создатель проекта «Туган Батыр» Радик Абдрахманов.
Основой проекта стал персонаж Туган Батыр, которого разработчики представляют как современного богатыря, путешествующего по миру, знакомящегося с героями разных регионов и находящего друзей в разных странах.
Создатели отмечают, что имя героя должно быть близко тюркским и восточным народам, а сам образ отражает идеи единства и культурного взаимодействия.
История о Туган Батыре уже переведена на арабский, турецкий, английский и китайский языки.
— Ту энергию наших предков, то, что мы закладываем в основу нашего проекта, мы хотим распространять не только в нашей стране, в нашей республике, но и на всей планете, — отметил Абдрахманов в беседе с «Татар-информ».
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что в Москве в ближайшие два-три года на базе кинопарка «Москино» может появиться масштабный развлекательный комплекс с экскурсиями по съемочным площадкам и кинодекорациям.