Более 3 тыс. бутылок и стаканчиков питьевой воды раздадут в транспорте Москвы

В течение жаркого дня, 2 августа, более 3 тыс. бутылок и стаканчиков питьевой воды раздадут пассажирам транспорта Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В воскресенье раздадим на объектах транспорта более 3 тыс. бутылок и стаканчиков питьевой воды. Инспекторы ЦОМП раздают пассажирам бесплатную воду на следующих станциях метро: «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская», «Выхино». Пассажиры «Аэроэкспресса» могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино» с 13:00. В автобусах на Домодедовском направлении также ведется раздача воды», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ЦППК и МТППК раздают питьевую воду на станциях МЦД и вокзалах с 14:00. В салонах электросудов бесплатную воду можно набрать из кулеров.

На всех причалах регулярного речного электротранспорта и на прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город» воду предлагают сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД. Посетители спецстоянок «Московского паркинга» могут воспользоваться кулерами с водой, а пассажиры столичных автовокзалов «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота» – получить бутилированную воду.

«По традиции мы принимаем дополнительные меры для повышения комфорта и безопасности пассажиров в жаркую погоду по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Раздаем воду на ключевых объектах московского транспорта. Объявления с рекомендациями о том, как обезопасить себя в жаркую погоду, транслируются в метро в аудиоформате и на медиаэкранах. На электронных табло ЦОДД размещается актуальная информация для водителей», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.