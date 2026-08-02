Собянин выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве у ресторана на Кудринской площади.

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«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь», — заявил Собянин.

Он добавил, что правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Мэр Москвы пообещал, что виновные обязательно понесут наказание.

Вечером 1 августа у входа в итальянский ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) с металлическими шариками. В этот момент там проходил закрытый банкет, на котором присутствовали около 50 гостей. После происшествия здание оцепили.

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, бомбу пыталась пронести в ресторан женщина. На входе ее остановил охранник заведения, чтобы проверить содержимое коробки. Тогда же раздался взрыв, сила которого была эквивалентна 1 кг тротила. Подозреваемая, охранник и один из посетителей погибли на месте. По данным СМИ, еще два человека скончались позже в больнице.