В одном из городов на юге России возникли проблемы с электричеством
Горловка в Донецкой Народной Республике оказалась полностью обесточена в результате аварийной ситуации на энергетических сетях.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.
«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии», — написал он.
Кроме того, перебои с электричеством зафиксированы и в ряде районов Донецка.
Напомним, 2 августа в 11:05 произошло аварийное отключение электричества в Салехарде.