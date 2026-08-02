В одном из городов на юге России возникли проблемы с электричеством

Горловка в Донецкой Народной Республике оказалась полностью обесточена в результате аварийной ситуации на энергетических сетях.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии», — написал он.

Кроме того, перебои с электричеством зафиксированы и в ряде районов Донецка.

Напомним, 2 августа в 11:05 произошло аварийное отключение электричества в Салехарде.