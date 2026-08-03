Посол в Вене рассказал о переезде пятидесяти австрийцев в Россию

Порядка пятидесяти австрийцев переселились в Россию, воспользовавшись механизмом указа о поддержке носителей традиционных ценностей, сообщил посол России в Вене Андрей Грозов.

Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Москва фиксирует устойчивый интерес жителей Австрии к этой программе.

Собеседник агентства подчеркнул, что наибольшее число обращений поступило сразу после вступления документа в силу.

Ранее генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил, что жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников.