Посол в Вене рассказал о переезде пятидесяти австрийцев в Россию
Порядка пятидесяти австрийцев переселились в Россию, воспользовавшись механизмом указа о поддержке носителей традиционных ценностей, сообщил посол России в Вене Андрей Грозов.
Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Москва фиксирует устойчивый интерес жителей Австрии к этой программе.
Собеседник агентства подчеркнул, что наибольшее число обращений поступило сразу после вступления документа в силу.
Ранее генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил, что жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников.