Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах. Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко, получивший статус беженца в России, передает РИА Новости.

Липко отметил, что его дочь пошла в первый класс в 2020 году. Русский язык был для нее и всего класса родным, но разговаривать на нем детям запретили.

«Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе, там, где мы учились, 100% детей были русскоязычными», — сказал родитель.

По его словам, русскоязычных школ в Одессе к тому времени уже не осталось.

Липко — уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России, где получил статус беженца.