На севере Хабаровского края спасли застрявших на мели белух

На реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе люди спасли белух, которые застряли на мели во время отлива. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края в своем Max-канале.

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Двух взрослых особей и трех детенышей, заметили студенты, работающие на путине на одном из местных предприятий. Ребята отогнали собак, сообщили в службу ЕДДС и бросились спасать китов.

К ним тут же присоединились сотрудники еще одного рыбодобывающего предприятия, местной администрации, прокуратуры и просто неравнодушные жители района. Малышей быстро удалось снять с камней, а вот взрослые застряли. Для них пришлось подогнать грузовик с краном. Китов все время поливали водой, не давая их коже высохнуть.

"По словам главы района Изабеллы Осиповой, которая тоже все это время провела возле белух, на их спасение ушло два часа. Сейчас они в безопасности", - написал Дмитрий Демешин.

Однако люди все равно дежурят на берегу. Они ждут прилива, чтобы убедиться, что киты уйдут в море.