Правила провоза животных и багажа в такси и наземном транспорте обновят

Новые правила перевозки ручной клади, негабаритного багажа и животных заработают в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте с 1 сентября, следует из приказа Минтранса.

Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с документом.

Как следует из новых норм, таксопарки получат право самостоятельно устанавливать требования к габаритам, количеству и размещению ручной клади, однако она не должна мешать водителю, загрязнять или повреждать имущество.

По согласованию с водителем пассажирам разрешат перевозить негабаритный багаж прямо в салоне, если это не создаст помех для управления и не угрожает безопасности.

Для животных вводится ряд уточнений. В легковом такси допускается провоз собак только в намордниках, с поводками и подстилками. Мелкие питомцы и птицы должны находиться в контейнере с глухим дном.

Сам контейнер обязан соответствовать жёстким критериям: длина, ширина и высота не должны превышать 120 см, дно должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, а клетку для птиц требуется накрывать светонепроницаемой тканью.

Собака-поводырь перевозится отдельно, а кресла-коляски инвалидов — бесплатно. Также прописан запрет на транспортировку зловонных, легковоспламеняющихся, токсичных и радиоактивных веществ. Правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

В пятницу, 31 июля, сообщалось, что в России с 1 сентября изменятся правила перевозок пассажиров в поездах.