Пассажирам разрешат покупать билеты по биометрии

С 1 сентября у россиян появится возможность приобретать билеты на транспорт с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

Об этом РИА Новости сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

Доросева подчеркнула, что речь идёт исключительно о дополнительном сервисе, который ускорит процесс идентификации. Применяться он будет только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы к нововведению.

По её мнению, наибольший эффект от биометрии ощутят пассажиры, которые ежедневно пользуются транспортом, а также организованные группы — школьники, туристы и спортивные команды.

«Это потенциально означает более быстрый сбор и посадку, меньше ошибок при проверке билетов и меньше задержек из-за потерянных или перепутанных билетов», — пояснила она.

При этом эксперт подчеркнула важность сохранения альтернативных способов покупки билетов и защиты персональных данных. Пассажирам должно быть понятно, где применяется ЕБС и как можно отказаться от биометрии.

Ранее сообщалось, что Минтранс совместно с авиаперевозчиками и аэропортами прорабатывает расширение эксперимента по использованию биометрии при посадке на авиарейсы.