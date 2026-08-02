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МИД опроверг слухи об отмене оформления загранпаспортов через МФЦ

Газета.Ruиещё 3

МИД России опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что после вступления в силу новых административных регламентов россияне больше не смогут оформлять заграничные паспорта через многофункциональные центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.

МИД опроверг слухи об отмене оформления загранпаспортов через МФЦ
© Global Look Press

В ведомстве пояснили, что изменения касаются исключительно граждан, которые направляются в зарубежные служебные командировки от организаций, зарегистрированных в МИД России, и оформляют документы через министерство.

Для остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Как и прежде, загранпаспорт можно оформить через территориальные подразделения МВД, портал госуслуг или МФЦ.

"Новые административные регламенты МИД России, вступившие в силу 26 июля, регулируют порядок выдачи заграничных паспортов только этой категории граждан", — сообщили в министерстве.

До этого в сети появились сообщения о якобы запрете оформления загранпаспортов через многофункциональные центры. Поводом стали опубликованные приказы МИД, в которых говорилось, что получение документов через МФЦ не предусмотрено.

В министерстве подчеркнули, что эти положения относятся только к услугам, оказываемым самим МИД, и не распространяются на общий порядок оформления загранпаспортов. До этого в МВД РФ опровергли информацию о том, что многие жители Москвы не могут получить заграничные паспорта из-за нехватки мест для записи.

В ведомстве добавили, что с января по июнь 2026 года более 400 тысяч российских граждан оформили для себя такие паспорта для возможности выехать за границу.