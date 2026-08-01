Россияне подали рекордное число заявлений в колледжи

В России подведены предварительные итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования, которые демонстрируют интерес молодежи к получению рабочих специальностей.

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Как сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, в колледжи и техникумы страны в этом году подано рекордное количество заявлений от абитуриентов – почти 3 миллиона. Данный показатель стал абсолютным максимумом за всю историю современной системы образования и на 500 тысяч превышает аналогичные цифры прошлого года, что говорит о стремительно растущей популярности среднего профессионального образования и изменении ценностных ориентиров среди выпускников школ.

По словам главы ведомства, текущая приемная кампания 2026 года наглядно показывает, что профессии, связанные с высокими технологиями, промышленностью, строительством и цифровыми услугами, становятся всё более привлекательными для абитуриентов. Министерство просвещения связывает такой всплеск интереса с системной работой по модернизации системы СПО, внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов и др.

Окончательные итоги приемной кампании будут подведены после завершения всех этапов зачисления.