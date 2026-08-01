Стала известна причина смерти актера Сергея Ясинского

Советский актер Сергей Ясинский, исполнивший главную роль в фильме «Судьба барабанщика», умер от сердечной болезни. До конца жизни он оставался патриотом России. Об этом рассказал сын актера Николай Ясинский, передает ТАСС.

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Николай Ясинский рассказал, что его отец прожил в Словении более 30 лет.

«Он умер 29 июля в Мариборе, там же и похоронят его 4 августа в городском кладбище. У него были проблемы с сердцем», — рассказал сын.

По его словам, после переезда в Словению Ясинский преподавал в музыкальной школе и иногда выступал с концертами. Он был глубоко религиозен, ходил в местный православный храм, взаимодействовал с русской общиной.

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У актера было двойное гражданство, но он оставался настоящим патриотом России.

«Неоднократно приходилось ему сталкиваться с русофобией и защищать интересы нашей страны», — сказал Николай Ясинский.

Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. В школьные годы он исполнил главную роль в фильме Виктора Эйсмонта «Судьба барабанщика», снятом по одноименной повести Аркадия Гайдара.