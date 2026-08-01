На Земле в течение ближайших суток может произойти магнитная буря

Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших 24 часов с вероятностью 75%. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".

"Прогностические модели показывают потенциальное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 км/с и выше. В такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой (G1) до средней магнитной бури (G2). Вероятность магнитной бури составляет 75%", - говорится в сообщении.

По информации "Фобоса", причиной магнитной бури может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Ее начало ожидается во второй половине ближайшей ночи, продолжительность может составить от шести до девяти часов.