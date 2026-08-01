В России набирает популярность детская лудомания: подростки все чаще тратят крупные суммы на покупку лутбоксов и других внутриигровых предметов, превращая видеоигры в подобие онлайн-казино. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, юные игроки активно участвуют в схемах по продаже скинов и других виртуальных предметов, однако для их получения сначала расходуют значительные суммы. Shot отмечает, что механизм открытия лутбоксов напоминает игровой автомат: пользователь многократно пытается получить редкий приз случайным образом. По информации канала, некоторые подростки тратят на это сотни тысяч рублей.

Психологи называют лутбоксы новой формой азартных игр, а процесс открытия кейсов сравнивают с казино. По словам клинического психолога Дениса Автомонова, особенно восприимчивы к подобным механикам мальчики. Эксперт отметил, что постоянное ожидание крупного выигрыша формирует у детей азартное поведение, схожее с поведением людей, регулярно играющих в казино или делающих ставки.

По разным оценкам, игровой зависимостью страдают до 12,3% подростков во всем мире. Одним из первых признаков детской лудомании психолог назвал исчезновение денег из дома, которые ребенок может тратить на покупку новых лутбоксов в надежде получить более редкие и дорогие игровые предметы. В таких случаях специалист рекомендует сначала спокойно поговорить с подростком, а при отсутствии результата обратиться за лечением игровой зависимости.

По данным Shot, стоимость курса такой терапии может достигать 900 тыс. рублей.