Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах

Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, которые были проданы в двух крупнейших международных аукционных домах Sotheby's и Christie's. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, примерно 40 работ художника преодолели ценовую отметку в $5 млн. При этом их общая стоимость составила около $591 млн.

Вторую строчку в рейтинге русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ занял Казимир Малевич. Известно, что его полотна из категории «от $5 млн» в общей сложности продали примерно за $252 млн.

В ТОП-3 также попал Марк Шагал. На Sotheby's и Christie's нашлось 18 продаж его произведений не менее чем за $5 млн каждая, а их общая стоимость достигла примерно $162,5 млн.

Ранее картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» стала самой дорогой работой художника русского происхождения, когда-либо проданной на аукционах Sotheby's и Christie's, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».