Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах

Василий Кандинский, один из основоположников абстрактного искусства, возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на площадках международных аукционных домов Sotheby's и Christie's, пишет РИА Новости.

Журналисты отметили, что эксперты при подсчете отбирали только лоты дороже $5 млн каждый. Они добавили, что повторную продажу/продажи картины специалисты учитывали как отдельную сделку.

Анализ показал, что порядка 40 работ Кандинского преодолели планку в $5 млн, их общая стоимость составила около $591 млн.

Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна обошлись новым владельцам в $252 млн в общей сложности. Тройку лидеров с суммой в $162,5 млн замкнул один из самых известных представителей художественного авангарда XX века Марк Шагал.

Ранее сообщалось, что в 2025 году художники Густав Климт, Пабло Пикассо и Рой Лихтенштейн вошли в первую тройку по сумме выручки от продажи их работ на аукционах.

По словам аналитиков, коллекционеры заплатили за работы Климта свыше $456,5 млн. Пабло Пикассо занял второе место (продано 2527 работ на $371 млн), Рой Лихтенштейн — третье (627 работ на $196 млн).