С 1 сентября в школу в России пойдут 17,8 млн детей

С 1 сентября в российских школах будут учиться порядка 17,8 млн детей, из них первоклассников — 1,5 млн человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпросвещения России.

В пресс-службе отметили, что в 2026/2027 учебном году в стране будут работать 38 тысяч школ. Среди них 17 новых школ на 15 469 мест и 746 отремонтированных школ более чем на 345 тысяч мест.

Школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как уточнили в министерстве, в школах обновляют предметные кабинеты. Новое оборудование с 2025 года поступило в 23 тысячи кабинетов труда и предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). В 2026 году оснащаются 23 тысячи кабинетов физики, музыки и ИЗО, и в 2027 году оборудование планируется направить в 20 тысяч кабинетов химии, биологии и математики.