Беглов рассказал об отношении к слову "Питер"

Отношение к родному городу с искренней любовью важнее того, как его называть - "Питером" или "Петербургом".

Такое мнение в интервью ТАСС выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Знаете, главное - искренне любить, и тогда можно хоть как именовать. <…> А "Петербург" или "Питер" - не суть, гораздо важнее относиться к родному городу с любовью, знать его", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к слову "Питер".

Губернатор привел в пример историю появления слова "гопник", которое произошло от сокращения ГОП - главное общежитие пролетариата на площади Восстания в Петербурге.

"Обитателей этой общаги и стали звать гопниками. Сначала наверняка не закладывали негативный смысл, потом слово стало нарицательным, с отрицательным оттенком. Это жизнь, диалектика", - подчеркнул губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован 3 августа в 9:00 мск.